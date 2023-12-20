Edirne'de 66 şüpheli yakalandı

Edirne'de bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonunda ise 1 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda 66 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.