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Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü

Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü

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Edirne'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edirne'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında yaşayan S.D. (44), balkonda camları sildiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri S.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.D'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Fatih Güncel Haberler

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