Edirne'de 327 elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 327 elektronik sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 327 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 327 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.