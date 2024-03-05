Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçesinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 28 göçmeni tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.