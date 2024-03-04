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Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, Fas, Filistin ve Pakistan uyruklu göçmenler tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Meriç, Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas, Filistin ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Pakistan Edirne Fas Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

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