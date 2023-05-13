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Edirne'de 1000 elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de 1000 elektronik sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 1000 elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 1000 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.T'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 1000 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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