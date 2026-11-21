İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında dün gerçekleştirilen zirveyi değerlendiren uzmanlar, taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini İngiltere'deki genel seçim sonuçlarının belirleyeceği konusunda hemfikir.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) AB- İngiltere Projesi Yöneticisi Jannike Wachowiak ile İngiltere Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) baş araştırmacısı Mihir Sharma, İngiltere-AB Zirvesi'nin çıktılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Wachowiak, zirvenin İngiliz ekonomisine ve milli gelirine yüzde 0,5'lik bir etkisi olacağını belirterek, "Bu etki, birçok ekonomistin milli gelirin yüzde 4'ü ile yüzde 8'i arasında gösterdiği Brexit'in verdiği zararın yanında oldukça küçük kalıyor." yorumunu yaptı.

Yine de bu atılan adımların önemli olduğunu kaydeden Wachowiak, 18 aylık müzakerelerin ardından bu noktaya gelindiğinin altını çizerek, "Bu noktadan ileriye doğru gidileceğine ilişkin güçlü bir his var. Bu zirveyle yeni bir döneme girildi. (İngiltere Başbakanı) Andy Burnham, artık değişken anlaşmalar yapmak istemediğini söyledi. Artık Avrupa'yla daha uzun vadeli ve iddialı anlaşmalar yapmak istiyor." dedi.

Taraflar arasındaki anlaşmanın bazı sektörlere olumlu etkileri olacağını söyleyen Wachowiak, anlaşmanın bazı sektörler için daha az resmi işlem ve daha az gümrük incelemesi anlamına geleceğini anlattı.

Wachowiak, özellikle İngiliz süpermarketleri ve gıda ithalatçılarının anlaşmanın faydasını göreceğine dikkati çekerek, "Gençler de anlaşmadan fayda sağlayacak. Genel olarak bazı sektörler için olumlu etkisi olacak. İngiliz ekonomisine, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla imzalanan ticaret anlaşmalarına kıyasla mütevazı bir etki yapacak. Ancak AB ile yapılan bu sınırlı anlaşmanın İngiliz ekonomisine etkisi, Brexit sonrası yapılan anlaşmaların etkisinden daha büyük." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin hangi yöne gideceğine genel seçim karar verecek"

Avrupa pazarının İngiltere için önemine işaret eden Wachowiak, "Dünkü anlaşmayla İngiltere, AB kurallarıyla dinamik bir uyum içinde olmak zorunda kalacak. Hedefiniz ekonomik büyümeyse bu anlaşmanın pozitif etkisi olur. Ancak hedefiniz kendi kurallarınıza sahip olmak ve otonomiyse, anlaşma sorunlar yaratabilir." dedi.

Wachowiak, İngiltere'nin zaten AB kurallarıyla uyum içinde olduğunu ve dünkü anlaşmayla bunların resmileştiğini ifade etti.

"Bir sonraki adımın ne olacağı sorusu milyon dolarlık bir soru." diyerek AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğine ilişkin tahminlerini paylaşan Wachowiak, İngiltere'de gelecek ay açıklanacak 10 yıllık planın ardından hükümetin niyetinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Wachowiak, Burnham'ın Avrupa'yla ilişkiler konusunda İngiliz toplumuna ve Avrupalılara bir beyin fırtınası yaptırmak istediğini söyledi.

Bu beyin fırtınasının ülke içinde ve Avrupa'da ayrı ayrı yapılacağı ve bir yıl kadar sürebileceği öngörüsünde bulunan Wachowiak, "Burnham gelecek genel seçim öncesinde İşçi Partisinin ne düşündüğünü görmek istiyor. Çünkü Burnham, AB'ye tekrar katılmak ve gümrük birliğine girmek gibi konuların hepsi gelecek parlamentonun konusu olacağını net şekilde söyledi. İngiltere'nin hangi yöne gideceğine genel seçim karar verecek." değerlendirmesini yaptı.

"Anlaşma İngiliz çiftçilerin yararına olacak"

Mihir Sharma ise Brexit'in sadece ticaret alanında İngiltere'ye maliyetinin yıllık on milyarlarca dolar olduğunu aktararak dünkü anlaşmanın bu maliyetin sadece bir kısmını karşılayacağını kaydetti.

İngiliz gıda ve tarım ürünleri ihracatçılarının AB pazarına yeniden eşit koşullarda erişim sağlayabilmesi için İngiltere'nin Avrupa'dakine benzer düzenlemelere sahip olması gerektiğine dikkati çeken Sharma, "(Anlaşma) Bazı kontrolleri kaldırıyor ve pazar erişimi artıyor. İngiltere'nin kendi çıkarlarına ve çiftçilerin yararına olacaktır." dedi.

Sharma, İşçi Partisinin 2024 seçimlerini İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmayacağı vaadiyle kazandığını vurgulayarak, "Burnham, İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerde bir sonraki seçime kadar ulaşabileceği en ileri noktanın burası olduğunu görüyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaların İngiliz halkının benimseyeceği ve Avrupa ile işbirliğinin faydalarını görebileceği şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sharma, "İngiltere'de AB'ye yeniden katılmanın siyasi gerekçelerini ortaya koyması gerekiyor." diye konuştu.

Sharma, Burnham'ın AB ile ilgili gelecek planlarını hayata geçirebilmesi için gelecek genel seçimleri kazanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA