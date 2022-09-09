Düzce haber! Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Düzce haber: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. A.K. (45) idaresindeki 06 FE 4960 plakalı otomobil, D-010 Akçakoca-Karasu kara yolu Ketmenli kavşağında M.N. yönetimindeki (55) 54 AGG 135 otomobille çarpıştı. Kazada araçta sıkışan A.K. ve M.N. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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