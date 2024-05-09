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Düzce'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli R.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Düzce Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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