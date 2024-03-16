Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelinin kaldığı otel odasında 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.
Kente il dışından gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A. kaldığı otele düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelini kaldığı odada yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.