Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Gerçekleştirildi
Düzce'de gerçekleştirilen önleyici faaliyetler kapsamında 12 şüpheli uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan adli işlem gördü.
Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalan 12 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs'ta icra edilen önleyici faaliyetler raporunun açıklandığı belirtildi.
Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 12 zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli tahkikat yapıldığı kaydedildi.