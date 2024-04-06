Düzce'de Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
Düzce'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve jandarma personeli, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.
Etkinlikler kapsamında polis aracına bindirilen Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencilerine, trafik kuralları anlatıldı.
Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen mevlit programında ise şehitler için dua edildi.