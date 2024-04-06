Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Düzce'de Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve jandarma personeli, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Etkinlikler kapsamında polis aracına bindirilen Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencilerine, trafik kuralları anlatıldı.

Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen mevlit programında ise şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Ergüder Murat Kılıç Jandarma Kızılay Altay Düzce Etkinlikler Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
title