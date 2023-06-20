Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 2 köprü yıkıldı. Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok bölgede taşkına sebep oldu. Bahçeköy ile Yenitaşköprü Köyü'nü birbirine bağlayan köprü ve Değirmentepe ile Hacısüleymanbey Köyü'nü birbirine bağlayan köprü derelerde suyun debisinin artması sebebiyle yıkıldı. Yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemleri de alındı.

Düzce'de sağanak yağış sebebiyle 2 köprü yıkıldı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 2 köprü yıkıldı.

Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok bölgede taşkına sebep oldu. Bahçeköy ile Yenitaşköprü Köyü'nü birbirine bağlayan köprü ve Değirmentepe ile Hacısüleymanbey Köyü'nü birbirine bağlayan köprü derelerde suyun debisinin artması sebebiyle yıkıldı. Yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemleri de alındı.

Sağanağın bazı bölgelerde heyelana sebep olduğunu da aktaran Hakan Arslan, "Düzce'de dün akşam etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı. Bazı alanlarda heyelanlar oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Allah daha büyük bela vermesin" dedi.