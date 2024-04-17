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Düzce'de hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi

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Düzce'de aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli zanlı, Jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Düzce'de hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ekiplerce yakalandı.

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Düzce Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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