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Düzce'de Gal Arısıyla Mücadele İçin Böcek Doğaya Salındı

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Düzce'de kestane ağaçlarında gal oluşumuna neden olan ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen 'gal arısı' ile mücadele için 3 bin 'torymus sinensis' isimli böcek doğaya salındı.

Düzce'de kestane ağaçlarında gal oluşumuna neden olan ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen "gal arısı" ile mücadele için 3 bin "torymus sinensis" isimli böcek doğaya salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği işbirliğiyle Fındıklı Aksu köyünde düzenlenen programa katılan Vali Selçuk Aslan, kestane ağaçları ile arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen söz konusu zararlının, Türkiye'de ilk kez 2014'te görüldüğünü belirtti.

Düzce'nin orman varlığının yüzde 10'unun kestane ağaçlarından oluştuğunu dile getiren Aslan, mücadele edilmemesi durumunda bu zararlının, kestane ağaçlarının verimini yüzde 80 azaltacağını aktardı.

Aslan, bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından araştırma enstitüsünde gal arısıyla biyolojik mücadele ederek larvasını tüketen ve literatürde "torymus sinensis" diye adlandırılan mücadeleci bir böcek türünün geliştirildiğini vurgulayarak, "Bunları inşallah birazdan doğaya salacağız. Bunlar gal zararlısını neredeyse tamamen imha edebilecek etkinlikte test edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Hem kadınlara ve annelere saygı için hem de çiftçilerin daha kolay telaffuz edebilmesi açısından gal arısıyla biyolojik mücadele eden "torymus sinensis" böceğinin isminin, Türk mitolojisinin kadın kahramanlarından "Tomris" olarak literatüre kaydedilmesi önerisinde bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"Dilimizde telaffuzu oldukça zor olan bu böceğe 'torymus' yerine 'Tomris' desek daha uygun olmaz mı? Türk mitolojisindeki efsane kadın hükümdarlardan çiftçimizin de köylümüzün de rahatlıkla telaffuz edebileceği böyle bir şeyi ben önereceğim. İnşallah basın kuruluşları üzerinden de bakanlığımız ve literatür bunu dikkate alır. 'Torymus sinensis' denen bu böceğimiz bundan sonra Tomris olsun diyorum."

Aslan, şu anda 3 bin "torymus sinensis" böceğini doğaya saldıklarını, 10 gün içerisinde bu rakamı farklı bölgelerde 10 bine tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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