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Düzce'de DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Düzce'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplamda 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 şüpheli daha tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.B.A.K, M.J.S.J, M.A.A.K ve T.A.S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, A.A.A.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakıldı, S.J.M.A ve M.J.M.A.K. ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi.

Daha önce bir şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon anına ait görüntüler paylaşıldı.

Operasyon

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Mart'ta, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Örgüte finansal destek sağladığı belirlenen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

Ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgisine ulaşılan, Irak mahkemelerince haklarında yakalama, aranma, mahkumiyet kararı bulunan örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 15 bin 700 kişilik isim listesi ile Suriye'nin Haseke ilindeki Daşişa kampına yönelik operasyonda elde edilen listelerde belirlenen Irak uyruklu 4 şüpheli operasyonla yakalanmıştı.

Kolluktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan I.K.J.H, sevk edildiği adli makamlarca "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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