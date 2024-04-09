Düzce'de ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde dere yatağına yuvarlanan ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.İ.D. yönetimindeki ATV aracı, Karaçörtlen köyündeki ormanlık alanda yaklaşık 50 metrelik dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, takla atan araçtan savrulan Fatih Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.