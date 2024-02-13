Düzce'de ahır yangınında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze Karadeere Hasanağa köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.