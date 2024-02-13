Düzce'de ahır yangınında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Düzce'nin Karadeere Hasanağa köyünde bir ahırda çıkan yangın sonucunda 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, kısa sürede samanlığa sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze Karadeere Hasanağa köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.