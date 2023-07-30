Düzce'de Ahır ve Samanlık Yangınında Zarar Gören Araçlar

Düzce'nin Çilimli ilçesinde çıkan yangında, 4 samanlık, 1 ahır, 1 otomobil ve traktör zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4 samanlık, 1 ahır, 1 otomobil ve traktörün zarar gördüğü yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçeye bağlı Kiraztarla köyünde M.S'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahşap yapıdaki ahırı saran alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yan kısımdaki 4 samanlığa sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yangında, ahır ve samanlıkların yanı sıra bir otomobil ile traktör zarar gördü.