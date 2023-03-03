'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsünün çarptığı polis, şehit oldu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, trafik uygulamasında hafif ticari araç sürücüsü Onur U.'nun 'dur' ihtarına uymayıp çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, 24 Şubat gecesi Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri uygulama yaparken, 'dur' ihtarına uymayan 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarpıp kaçtı. Yaralanan trafik polisi Canoluk, ambulansla Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U. ise yakalandı. Uyuşturucu dahil farklı suçlardan sabıka kaydı olan Onur U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gebze'de özel bir hastanede tedavi gören polis memuru Hıdır Canoluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.