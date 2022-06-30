Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Hakan Okay - Güncel
 - Güncelleme:

Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine adeta hayran bırakıyor.

Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine adeta hayran bırakıyor.

"Avrupalı Seçkin Destinasyonlar" projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her mevsim doyumsuz manzarasıyla görsel şölen sunuyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile de dikkatleri üzerine çeken krater gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Havadan da görüntülenen krater gölü, doğal güzelliğiyle seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

İlk defa geçen yıl ziyaret etme imkanı bulduğu Nemrut Kalderasına bu yıl tekrar geldiğini belirten Nafiz Tüzün, kalderanın kendine hayran bırakan bir güzelliği olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Güncel

Türkiye Bitlis Tatvan Nemrut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title