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Dünya Ticaret Örgütünden Afrika'ya yapay zeka ve temiz enerji yatırımı çağrısı

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Afrika ülkelerine küresel ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelebilmeleri için yapay zeka, yenilenebilir enerji ve kritik madenlerin işlenmesine yönelik yatırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Afrika ülkelerine küresel ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelebilmeleri için yapay zeka, yenilenebilir enerji ve kritik madenlerin işlenmesine yönelik yatırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Okonjo-Iweala, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 7. Afrika Yükselen Piyasalar Forumu'nda konuştu.

Afrika'nın küresel ekonomide yaşanan yeni dönüşüm sürecinin merkezinde yer alması gerektiğini söyleyen Okonjo-Iweala, aksi takdirde kıtanın bir kez daha geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Okonjo-Iweala, Afrika ülkelerine küresel ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelebilmeleri için yapay zeka, yenilenebilir enerji ve kritik madenlerin işlenmesine yönelik yatırımları artırmaları çağrısı yaptı.

Kovid-19 salgını, enflasyon, tedarik zinciri aksaklıkları ve jeopolitik krizlerin ardından Afrika ekonomilerinin toparlanma sürecinde olduğunu dile getiren Okonjo-Iweala, mevcut büyüme hızının kıtanın hızla artan nüfusuna yeterli istihdam ve refah sağlamaya yetmeyeceğini ifade etti.

Okonjo-Iweala, Afrika'nın yalnızca ham madde ihraç eden bir kıta olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayarak, hükümetlere dijital altyapı, eğitim, araştırma-geliştirme, yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında stratejik yatırımlar yapmaları çağrısında bulundu.

Kıtanın sahip olduğu lityum, kobalt, manganez, grafit ve nadir toprak elementleri gibi kritik madenlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğine değinen Okonjo-Iweala, bunun, Afrika'nın yeşil ve dijital ekonomide önemli bir üretim ve yatırım merkezi haline gelmesi için tarihi bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Okonjo-Iweala, hükümetlerin yatırım ortamını iyileştirecek politikalar uygulaması ve yerel sanayileri güçlendirmesi halinde Afrika'nın küresel kritik maden tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini belirtti.

Artan kamu borçlarının ekonomik dönüşümü zorlaştırdığına dikkati çeken Okonjo-Iweala, mali disiplinin korunması ve kamu kaynaklarının sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek üretken yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Okonjo-Iweala, dünyada ülkelerin yapay zeka teknolojileri ile elektrikli araçlar, bataryalar ve yarı iletken üretiminde kullanılan kritik madenlere erişim konusunda yoğun rekabet içinde olduğunu, Afrika'nın bu küresel dönüşümü ekonomik kalkınma fırsatına çevirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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