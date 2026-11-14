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Dünya Nükleer Günleri'nde ülke ve kurum temsilcileri enerji arz güvenliğini tartıştı

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Dünya Nükleer Günleri'nde ülke ve kurum temsilcileri enerji arz güvenliğini tartıştı
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Dünya Nükleer Günleri forumunda Rusya, Türkiye, Moğolistan, UAEA ve AAOIFI temsilcileri nükleer enerjinin arz güvenliği ve iklim gündemindeki rolünü ele aldı. Oturumda Rosatom'un yeşil tahvil ve ESG bağlantılı finansmanla 1 milyar doların üzerinde kaynak sağladığı belirtildi.

DÜNYA Nükleer Günleri forumu kapsamında, 'Nükleer Enerji : Yeşil Dönüşüm İçin Avantajlar" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Rusya, Türkiye ve Moğolistan'ın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Bahreyn merkezli İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) temsilcileri, nükleer enerjinin enerji arz güvenliğini güçlendirirken toplumsal kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi destekleyen rolünü ve küresel iklim gündemindeki yerini ele aldı. Oturumun moderatörlüğünü, Rusya Enerji Bakanlığına bağlı Yakıt ve Enerji Kompleksi Teknolojik Gelişim Merkezi Başkanı Oleg Jdaneev üstlendi.

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Enerji arz güvenliği, birçok ülke için öncelikli konulardan biri haline geldi. Bununla birlikte enerji çözümlerinin yalnızca güvenilir ve erişilebilir olması değil, çevresel açıdan da sorumluluk taşıması gerekiyor. Nükleer enerji, tüm bu gereklilikleri bir arada karşılayabilecek bir seçenek sunuyor. Küresel iklim gündemi, yeşil finansman açısından yeni fırsatlar yaratıyor. Son dönemde çok sayıda uluslararası finans kuruluşu, nükleer enerji projelerini finanse etmeye ilgi duyduğunu ortaya koydu. Bu durum bizim için somut bir ticari değer taşıyor. Dört yıldır üst üste AA+ seviyesindeki ESG derecelendirme notumuzu koruyoruz. Ayrıca ESG bağlantılı finansman ve yeşil tahvil ihracı yoluyla bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde finansman sağladık. Nükleer enerji, ülkelerin iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunurken yeşil dönüşüm gündemi de nükleer enerji projeleri için yeni fırsatların önünü açıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, nükleer enerjinin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesinde, sanayinin gelişiminde ve Türkiye'nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Demircan ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin hayata geçirilmesi sürecinde edinilen deneyim ve birikimin, Türkiye'nin nükleer enerji programının gelecekteki gelişiminde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Nükleer Enerji Bölümü Planlama, Bilgi ve Bilgi Yönetimi Birimi Direktörü Wei Huang, küresel enerji dönüşümü kapsamında nükleer enerjinin sunduğu avantajlara ve karşı karşıya bulunduğu zorluklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Huang ayrıca, nükleer enerji projelerinin enerji dönüşümüne sağladığı katkının daha geniş ölçekte kabul görmesi için gerekli koşulları ele aldı.

Oturumun bir diğer gündem maddesini, uzun vadeli altyapı projelerinin finansmanına yönelik yaklaşımlar oluşturdu. İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh İbrahim bin Halife el-Halife, İslami finansmanın temel ilkelerini ve düşük karbonlu enerji projelerinin geliştirilmesinde bu finansman modelinin sunduğu iş birliği olanaklarını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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