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Dünya Gergedan Günü Kutlandı

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Dünya Gergedan Günü Kutlandı

GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı.

GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Assam India Eylül Dünya Güncel Haberler

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