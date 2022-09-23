Dünya Gergedan Günü Kutlandı Güncel Haberler GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı. GUWAHATI, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati'deki bir hayvanat bahçesinde tek boynuzlu bir gergedan görülüyor, 22 Eylül 2022. Perşembe günü Dünya Gergedan Günü kutlandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Assam India Eylül Dünya Güncel Haberler

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