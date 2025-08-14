Dünya Fındık Haftası Kapsamında 'Fındığın Hikayesi Çocuk Atölyesi' Etkinliği Düzenlendi

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) organize edilen "Dünya Fındık Haftası" kapsamında "Fındığın Hikayesi Çocuk Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Volkan Konak Seyir Terası'nda düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, fındık kabuğu ve yapraklarını kullanarak kabartmalı resimler yaptı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, amaçlarının çocuklara fındığın önemini anlatmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin düzenlendiği seyir terasına yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Ergan, şöyle devam etti:

"Onların çocukları da etkinliğe dahil oluyor ve fındığımızı bu yönüyle de dünyaya duyurmuş oluyoruz. Çocuklar fındıkla ilgili resimler yapıyorlar. Bizim amacımız da çocuklara fındığı tanıtmak, fındığın nasıl olduğunu göstermek, kafalarında fındık ile ilgili bilgileri olsun diye bu çalışmayı yapıyoruz. Çocuklar neşeyle bu etkinliğe katıldı."

Ergan, Fındık Haftası etkinlikleri dolayısıyla yapılan programların fındığın tanıtımı için oldukça verimli olduğunu kaydetti.

Etkinliğe, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ile Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.