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Dünya Bankası Türkiye'ye yeni dış finansmanı onayladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 1,2 milyar dolar dış finansman onayladığını belirtti. Bu yıl içinde sağlanan toplam uygun koşullu dış finansman tutarının 7,7 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dış finansmanı onayladığını belirterek, "Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar artmasını bekliyoruz." dedi.

BU AYIN FİNANSMAN TUTARI1,2 MİLYAR DOLAR

Bakan Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sonuçlarını dış finansmana erişimde güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projelerimize uygun koşullu, uzun vadeli dış finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında dış finansman onaylandı." diye konuştu.

ULAŞTIRMADAN SAĞLIĞA KADAR YENİLİKÇİ PROJELER

Bakan Şimşek, uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 660 milyon dolar kaynak sağlanacağını söyledi. Uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yaklaşık 250 milyon dolarlık Halk Sağlığı Hizmetlerinin Acil Durumlara Hazırlığının Artırılması Projesi'nin de gerçekleştirileceği dile getiren Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye'de Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin finansmanında da yaklaşık 250 milyon dolarlık dış kaynak kullanılacağını bildirdi.

Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile ortaklığının güçlü şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Söz konusu finansman ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak, demir yolu yük taşımacılığının kullanımını artırmak, sağlık acil durumlarına ilişkin hazırlığı güçlendirmek ve tarımsal gıda sektöründe dayanıklılığı geliştirmek için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA BANKASINDAN 2024'TE 5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan finansman tutarının bu yıl içinde 5 milyar dolara ulaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti: Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güvenle ülkemize uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız devam edecek.

Dünya Bankası Türkiye'ye yeni dış finansmanı onayladı
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıThe Nomad:

Yüksek faizli borç bu. Finansman olarak lanse edildiğinde daha mı şık duruyor?

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Haber YorumlarıErkan Can :

müjde bize borc para veriyorlar,hem de hangi faizle verdiklerini soramıyoruz ((:

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Haber YorumlarıUntroll:

Üreten Türkiye Borç üretiyor Faiz üretiyor Vergi üretiyor Zam üretiyor

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Haber YorumlarıAlioz:

dünya bankası bizi kıskanıyor o yüzden borç alıyoruz. ımf de kıskanmıştı bizi onlara borç vermiştik. şimdi önce dünya bankasından milyarlarda dolar borç alıp yıllar sonra ödeyip onlara da borç vericez hedefimiz bu inş.

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