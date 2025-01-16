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Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin

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Dünya Bankası, 2024 ve 2025 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,7 seviyesinde sabit bıraktı. Raporda, enflasyonun düşmesi ve gelişmekte olan ekonomilerin zayıf büyüme görünümüne dair uyarılar yer alıyor. Türkiye'nin büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde 2,6, gelecek yıl için yüzde 3,8 olarak açıklandı.

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2,7 seviyesinde sabit tuttu.
Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2025 sayısını yayımladı. Raporda, enflasyonun hedeflere yaklaşması ve parasal genişlemenin hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ile gelişmekte olan ekonomilerde faaliyeti desteklemesiyle küresel büyümenin istikrar kazandığı belirtildi.

2025 ve 2026'DA YÜZDE 2,7 BÜYÜME BEKLENTİSİ KAYDEDİLDİ

Gelişmekte olan ekonomiler 2000'den bu yana en zayıf uzun vadeli büyüme görünümüyle karşı karşıya
Küresel ekonominin sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için yetersiz olacak düşük bir büyüme oranında kalma yolunda olduğuna işaret edilen raporda, ayrıca artan politika belirsizliği, olumsuz ticaret politikası değişiklikleri, jeopolitik gerilimler, kalıcı enflasyon ve iklimle ilgili doğal afetlerden kaynaklanan riskler olduğu aktarıldı.
Raporda, küresel ekonomik büyümenin yüzde 60'ını sağlayan gelişmekte olan ekonomilerin 21. yüzyılın ilk çeyreğini 2000'den bu yana en zayıf uzun vadeli büyüme görünümüyle tamamlayacağının tahmin edildiği, küresel ekonomi gelecek iki yılda istikrara kavuşsa bile gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerin gelir seviyelerini yakalama konusunda daha yavaş ilerleme kaydetmesinin beklendiği ifade edildi.
Gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin gelecek 2 yıl boyunca yüzde 4 civarında kalmasının beklendiği belirtilen raporda, bunun Kovid-19 salgını öncesine göre daha zayıf bir performans olacağı ve yoksulluğun azaltılması ile daha geniş kalkınma hedeflerine ulaşılması için gerekli ilerlemeyi teşvik etmekte yetersiz kalacağı aktarıldı.
Raporda, ticareti korumak, borç kırılganlıklarını ele almak ve iklim değişikliğiyle mücadele için küresel politika çabalarının gerektiği vurgulandı.

ABD'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ, AVR0 BÖLGESİ'NİN DÜŞÜRÜLDÜ

Ülkelerin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, ABD ekonomisinin büyüme tahminin bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarıldığı aktarıldı. ABD'nin ticaret ve maliye politikalarındaki olası değişikliklerin zamanı ve büyüklüğünün belirsiz olduğuna dikkat çekilen raporda, ABD'nin tüm ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinde yüzde 10'luk bir artışın misilleme yapılmadığı varsayıldığında bu yıl küresel büyümeyi temel tahminlere kıyasla yüzde 0,2 puan azaltabileceği belirtildi. Bunun misillemeler hesaba katıldığında daha da artabileceği kaydedildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirildiği bildirildi. Çin ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4 olarak korunduğu aktarıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 2,6 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.
Dünya Bankası Haziran 2024'teki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 ve 2026'da yüzde 4,3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Türkiye'nin dış dengesizliklerinin iyileştiği, cari işlemler açığının keskin şekilde daraldığı, uluslararası rezervlerinin arttığı ve risk priminin düşerek ülke spreadlerinde önemli bir azalmaya katkıda bulunduğu aktarıldı.

Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
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