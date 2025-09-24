Duhok'ta Üzüm Hasadı Başladı: 125 Çeşit Üzümle Sofralar Zenginleşiyor

Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok şehri bölgenin üzüm, kuru üzüm, üzüm şerbeti ve pekmez merkezi olarak biliniyor, şehrin 125 çeşit üzümü Iraklıların sofralarını lezzetlendiriyor.

Doski ve Mangeşka ilçelerinin en önemli gelir kaynağı sayılan üzümün hasadına başlayan çiftçiler bir yıllık emeğin karşılığına almaya başlıyor.

Kimi çiftçiler ürettikleri toplam ürünleri ile öne çıkarken kimisi özel üzümleri dikkatleri çekiyor. Bazı çiftçiler ise bölgedeki birçok üzüm türünü bir bahçede yetiştirerek hem lezzet sayısını artırıyor hem de diğer çiftçiler için fidan çeşitleme merkezi görevi görüyor.

Mangeşka ilçesinin Dergıjniki köyünde çiftçilik yapan ve farklı üzüm türlerini aynı bahçede üretmesi ile tanınan Hüseyin Abdullah üzüm yetiştiriciliğine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Hüseyin Abdullah, ata mesleği saydığı mesleğe 13 yaşında babasının yanında başlayarak uzun zamanın ardından kendi bağına sahip olmuş ve 20 yıldır da kendi bağlarıyla ilgileniyor.

Altı dönümlük bir bağında 17 üzüm türünü bir arada yetiştiren Hüseyin Abdullah, her gün bağını ziyaret ettiğini, sulama budama ve gerekli bakımlarını yaptığını söyledi.

Köylerinin de bulunduğu Doski bölgesinin üzüm yetiştiriciliği için uygun su, hava ve toprağa sahip olduğunu aktaran Hüseyin Abdullah, bu yıl yaklaşık 6 ton hasılat beklediğini ifade etti.

Resmi verilere göre, kuraklığa rağmen yaklaşık 60 bin ton üzüm yetiştirilen Duhok için 6 ton küçük bir rakam gibi göründe de Hüseyin Abdullah'ın amacı bağında fazla üzüm yetiştirmek değil daha çok üzüm türü yetiştirmek.

Hüseyin Abdullah, bahçesindeki üzümlere ilişkin bilgilendirmede, "Bu bağımızda 17 çeşit üzümümüz var. Bunların en önemlileri Hilvani, miranı, taifi, kemali, fransi, reşmiri, süleymani, almani ve yakut isimli türlerdir." diye konuştu

Sofralık üzümlerin hemen alıcı bulduğunu ifade eden Hüseyin Abdullah, kuru üzüm, üzüm şerbeti ve pekmez üretimi de yaptıklarını aktardı.

Hüseyin Abdullah, kuru üzüme talebin fazla olduğunu belirterek, "Talep çok yüksek. Üzümlerimizi kurutmak için ayrı bir çaba gösteriyoruz. 5 kilo üzümden 1 kilo kuru üzüm elde ediyoruz. Ayrıca kara üzümden doğal ve katkısız meyve suyu üretimi de yapıyoruz." diye konuştu.

İçecek için fransi türü üzüme talebin çok olduğunu belirten Hüseyin Abdullah, kuru üzüm için hurmayı andıran ince uzun yapısıyla dikkat çeken yakut çeşidinin aranan bir tür olduğunu aktardı.

Hüseyin Abdullah, "Yakut cinsi üzüm çok pahalı. Festivalde kilosunu 20 dinara (yaklaşık 600 TL) sattım. Kalmadı da. Talebi sınırsız. Şimdi de talep var ama kalmadı elimizde. Yakut çok güzel üzüm ama ürünü az oluyor." dedi.

Geçen yıl dolu nedeniyle ürün elde edemediklerini aktaran Hüseyin Abdullah, bölgesel yönetime çağrıda bulunarak yerli üretimi desteklemelerini istedi.

Duhoklu bir başka üzüm üreticisi Abdurrahman Süleyman ise 50 yılı aşkın süredir üzüm bağlarıyla uğraşıyor.

Çocukluğunda babası ile çalışarak öğrendiği mesleğini her türlü zorluğa rağmen aksatmadan sürdüren Abdurrahman Süleyman bölgenin en başarılı çiftçilerinden biri sayılıyor.

Bağına teknolojik bir sulama ağı kuran, gelişmeleri sürekli takip eden Abdurrahman Süleyman yılda 30 tondan fazla üzüm üretiyor.

Abdurrahman Süleyman, yerli üzümlerin güzel bir tada sahip olduklarını, özellikle bölgenin iklimine uyum sağlayıp uygun bir ortamda yetiştiği için özel bir yerleri olduğunu söyledi.