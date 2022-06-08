Düğünde ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanığa 40 yıl hapis istemi - Haberler

ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olmaktan tutuklanan ve hakkında 'olası kastla iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz (46) hakim karşısına çıktı. 40 yıla kadar hapsi istenen Yılmaz, "Benim dışımda pek çok kişi havaya ateş ediyordu" dedi.

Olay, geçen yıl kasım ayında Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken, tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.