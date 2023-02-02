Dua ve yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı kadını soydular

FATİH'te 4 kadın, 'dua etmeye geldik' diyerek girdikleri evdeki kadını soydular. 4 kadın, 200 bin liralık altınla kayıplara karıştı. Gülizar Elçi, "Benim ziynet eşyamı, engelli çocuğumun yatak odasından almışlar. Eşim simit satıyor. Benim de emekli maaşımdan biriktirdiğim birikimlerimin hepsini almışlar" dedi.

Cibali Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında pazardan evine dönen 68 yaşındaki Gülizar Elçi, 4 kadınla karşılaştı. Cerrahi maske takan 4 şüpheli, kendilerini hayırsever gibi tanıtarak Elçi'ye yardım etmek istediklerini söyledi.

"BİR ÇAY İÇSİNLER BARİ DEDİM"

"15 SENELİK EMEĞİMİZ GİTTİ"

Gülizar Elçi'nin eşi İsmail Elçi ise, "Saat 16.00 gibi çocuğumun yanına gidiyordum, tezgahın başında. Eşimle o kadınlar, el arabasıyla pazardan geliyorlardı. Eşime, 'Bunlar kim' dedim. Maskeli 2 kadın. Kadınlardan birinin maskesi açıktı. Eşim beni tanıdıklarını söyledi. O anda biri 'İsmail abi nasılsın? Sen simit satmıyor muydun?' dedi. Ben onları tanımadığımı belirtip, kim olduklarını sordum. Yüzlerini açmalarını istedim. Yüzlerinde alerji olduğunu söyleyip, açmadılar. Ben de bacanağım ameliyat olmuştu, onun misafiri geldi zannettim. Eşim de 'Seni tanıyorlarmış' dedi. Ben de inancımızdan dolayı kadınların yanına girmedim. İstesem girebilirdim ama, şüphelenmedim. Eşimin misafirleri ağırlamasını istedim. Sonra da işe gittim. Akşam geldim ki, iki kadın daha gelmiş. Eşim, 'Biz galiba soyulduk' dedi. Konuşurken yatak odasına gitmişler, 15 senelik emeğimiz gitti." diye konuştu.