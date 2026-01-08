DSİ'den Ankara'daki su kesintilerine ilişkin açıklama: Sorumluluk belediyenin

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'daki su kesintileriyle ilgili, "İçme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB)/ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) asli görevidir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dün su kesintileriyle ilgili yapılan açıklamada, "ASKİ'nin herhangi bir yerden kendi başına su bulup Ankara'ya getirme yetkisi yoktur. Yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılması yasal olarak DSİ'nin sorumluluğundadır. DSİ'ye bu konuda defalarca yazı yazılmasına rağmen Ankara'ya yeni kaynak tahsisi ve zamanında adım atılması konusunda gereken hız gösterilememiştir" denildi.

DSİ de bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7'nci Maddesi (r) bendine göre; 'Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak' büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin/ASKİ'nin asli görevidir. Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedirler. Belediyelerin talebi üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; içme suyuna ilişkin çalışmalarını 1053 sayılı Kanuna göre; yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokolü imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak ise yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır" denildi.

'ANKARA'NIN 237 GÜNLÜK SUYU VAR'

ABB'nin talebi ile imzalanan protokol sonrasında DSİ tarafından gecikmeye mahal verilmeden Çamlıdere Barajı'ndan gelen ana iletim hattında 28 Mayıs 2025'te yenileme çalışmalarına başlanıldığı ve yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedilerek, "Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 28 Mayıs 2027 olmasına rağmen, bu iş, süresinden önce, 2026 yılında tamamlanacaktır. Mevcut durumda Ankara'nın içme suyu ihtiyacı; Çamlıdere Barajı'ndan, Kurtboğazı sistemindeki barajlardan, Çubuk İI Barajı'ndan ve Kesikköprü Barajı'ndan karşılanmaktadır. Ankara ilinin 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla içme suyu barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7'dir. Geçen yıl aynı tarihte ise doluluk oranı yüzde 22,7 olarak tespit edilmiştir. Barajların mevcut durumda bugün itibari ile toplam aktif hacmi 69 milyon metreküptür. Ankara ilinin mevcutta bu dönemde günlük 1 milyon 240 bin metreküp içme suyu ihtiyacı bulunmaktadır. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarı 294 milyon metreküptür. Bu durumda Ankara ilinin sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğünce pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Ankara ilinin içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranı yüzde 37 seviyesinde olup, bu oran ASKİ Genel Müdürlüğünce mevzuat sınırı olan yüzde 25'lere indirilmiş olsaydı, Ankara ilinin 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalmış olacaktı. Kayıp-kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.

'ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ASKİ'YE SUNULDU'

ASKİ'nin, içme suyu ihtiyacının karşılanması için 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) ilave 230 milyon metreküp su tahsisi talebinde bulunduğu vurgulanarak, "Kızılırmak Havzasında su bütçesi dikkate alınarak, verilebilecek maksimum su miktarı belirlenmiş ve ASKİ'nin talebi doğrultusunda Kesikköprü Barajı'ndan mevcut tahsise ilave 100 milyon metreküp içme suyu tahsisi DSİ tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca Ankara'nın içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına, işletmedeki Koyunbaba Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp içme suyu tahsisi verilebileceği ASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından alternatif su kaynakları belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını ASKİ Genel Müdürlüğüne iletmiştir. Öte yandan, Gerede Tüneli açılırken 'Ankara 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak' başlıklı haberin DSİ sitesinden kaldırıldığı yönündeki iddia ile ilgili olarak; söz konusu haber projenin hizmete alındığı 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılmış olup, o günden bugüne kesintisiz olarak DSİ web sitesinde yer almaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yöndeki basın açıklaması doğruyu yansıtmamaktadır" denildi.