(DRONE) Batı sömürüsüne karşı Afrika bağımsızlığının sembolü Rönesans Anıtı
Senegal'in başkenti Dakar'ın en yüksek tepesine yekpare bir taşın üstüne dikilen Rönesans Anıtı, sömürge sicili Afrika'da kabarık Batı ülkelerine karşı kıta ülkelerinin dayanışmasını ve parlak istikbalini simgeliyor.
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Senegal'in başkenti Dakar'ın en yüksek tepesine yekpare bir taşın üstüne dikilen Rönesans Anıtı, sömürge sicili Afrika'da kabarık Batı ülkelerine karşı kıta ülkelerinin dayanışmasını ve parlak istikbalini simgeliyor.
AA / Djibril Dia - Güncel