(DRONE) Batı sömürüsüne karşı Afrika bağımsızlığının sembolü Rönesans Anıtı - Haberler

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(DRONE) Batı sömürüsüne karşı Afrika bağımsızlığının sembolü Rönesans Anıtı

Senegal'in başkenti Dakar'ın en yüksek tepesine yekpare bir taşın üstüne dikilen Rönesans Anıtı, sömürge sicili Afrika'da kabarık Batı ülkelerine karşı kıta ülkelerinin dayanışmasını ve parlak istikbalini simgeliyor.

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Senegal'in başkenti Dakar'ın en yüksek tepesine yekpare bir taşın üstüne dikilen Rönesans Anıtı, sömürge sicili Afrika'da kabarık Batı ülkelerine karşı kıta ülkelerinin dayanışmasını ve parlak istikbalini simgeliyor.

AA / Djibril Dia - Güncel

Senegal Afrika Güncel Haberler

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