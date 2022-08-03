(DRONE) Batı sömürüsüne karşı Afrika bağımsızlığının sembolü Rönesans Anıtı Senegal'in başkenti Dakar'ın en yüksek tepesine yekpare bir taşın üstüne dikilen Rönesans Anıtı, sömürge sicili Afrika'da kabarık Batı ülkelerine karşı kıta ülkelerinin dayanışmasını ve parlak istikbalini simgeliyor. Senegal'in başkenti Dakar'ın en yüksek tepesine yekpare bir taşın üstüne dikilen Rönesans Anıtı, sömürge sicili Afrika'da kabarık Batı ülkelerine karşı kıta ülkelerinin dayanışmasını ve parlak istikbalini simgeliyor. Güncel AA / Djibril Dia Senegal Afrika Güncel Haberler

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