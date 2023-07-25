Dr. Sadık Ahmet ölümünün 28. yılında Batı Trakya'da anıldı

Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 28. yılında dualarla anıldı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekçi, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Ankara Batı Trakya Türk Birliği Derneği Başkanı Ahmet Salihoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu katıldı.

Merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trampa, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de yer aldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Sadık Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, burada yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sadık Ahmet ile ilgili mesajını okuyarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dostluk Eşitlik Barış (DEB) kurucusu, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının, şehadetinin 28. senesinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Merhum Doktor Sadık Ahmet ömrünü Batı Trakya davasına adamış tam bir mücadele adamıydı. Baskı, tehdit ve her türlü zorluk karşısında yılmadan, korkmadan yürüdüğü bu haklı davasında asla geri adım atmadı. İnandığı değerler uğruna bedeller ödedi ve davasına olan sadakatiyle hepimizin gönlünde müstesna bir yer edindi. Batı Trakya Türk azınlığının bugüne dek elde ettiği kazanımlardan Doktor Sadık Ahmet ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin katkısı çok büyüktür. Vefatı sadece Batı Trakya için değil Türk dünyası için de büyük bir kayıp oldu. Soydaşlarımız meşru hak ve özgürlüklerine kavuşana kadar biz de bu mücadeleyi devam ettirmeye kararlıyız. Batı Trakyalı soydaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözüme kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İkili görüşmelerimizde ve Yunanistan ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, uluslararası platformlarda Batı Trakya Türklerinin hak ve hukukunu savunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dışında yaşayan Türklerin lidere ihtiyacı var"

"Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın selam ve sevgilerini getirdim." diyen Bakan Yardımcısı Yıldız, Türkiye dışında yaşayan Türklerin lidere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bulgaristan'da yaşanan elim olaylar zaten bunu gözler önüne seriyor." şeklinde konuştu.

Yedi yıl önce de Sadık Ahmet'i anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldiğini hatırlatan Yıldız, soydaşların bugün morallerinin daha yüksek olduğunu ve mücadele azimlerinin daha artmış olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Türk topluluklarının bulunduğu yerlerde görev yaptığını kaydeden Yıldız, Türk topluluklarının bulundukları ülke için bir değer olduğunu vurguladı.

İyi komşuluk ve çağdaş uluslararası ilişkiler ilkelerine uyulursa Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek bir sorun olmadığını dile getiren Yıldız, "İki ülke arasında zaman zaman tırmanan gerginliklerden insan hakları etkilenmemeli. Ama maalesef bunlar oluyor. Türkiye'deki Rum azınlığın bir sorunu yok. İnşallah burada da bunlar düzelir." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın da 24 Temmuz 2023'ün, Doktor Sadık Ahmet'in şüpheli trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın da 100. yılı olduğunu söyledi.

Lozan Barış Antlaşması'na göre Batı Trakya'daki azınlığın Türk olduğunu ifade eden Akın, "Bize düşen de onun varlığını sonuna kadar korumak. Doktor Sadık Ahmet'in mezarı başında Lozan Barış Antlaşmasını imzalayan kalemin sahibi, ebedi genel başkanımız, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü de rahmetle anıyorum." dedi.

"Batı Trakya, Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi ve koruması altındadır"

BBP Genel Başkanı Destici, Sadık Ahmet'in, ömrünü Türklük davasına adamış Türk dünyasının önemli liderlerinden olduğunu belirterek, "Her ne kadar Batı Trakya Lozan'da Türkiye sınırları dışında bırakılmış olsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi ve koruması altındadır." dedi.

Destici, Batı Trakya'da yaşayan soydaşları Türk vatandaşlarından farklı görmediklerini ifade etti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Tüfekçi de Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesinin her Türk'ün milli davası olduğunu vurguladı.