Dr. Ahmet İnal: Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, salmonella bakterisiyle ilgili, "Ülkemizde bu tür yumurta çikolatalar ile ilgili vaka henüz duymadık. Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut. Bilinmeyen markaların alınmasının doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, salmonella bakterisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakteri türüne ilişkin bilgi veren İnal, "Yurt dışındaki bazı yumurta çikolatalardan çocuklar hastalandı ve 1 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde haberler duyuldu. Salmonella, kaynak mikroorganizmanın adı. Salmonella, besin zehirlenmesine yol açan 100 yıldan daha fazla süredir bilinen bir bakteri. Enfeksiyona yol açan 100 kadar türü var. Özellikle hijyenin bozuk olduğu Afrika ve Asya'nın güneyi gibi gelişmemiş bölgelerde tifo ya da paratifo gibi enfeksiyon şekli görülebiliyor. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekir" dedi.