Down Sendromlu Hacer Üniversite Eğitimi Alıyor

Üniversite eğitimi alan down sendromlu Hacer: Babam üniversiteli kızım diyor, çok mutlu oluyorum

Gül KABA DEMİR/Emre Can URAN/İSTANBUL, - Özel gereksinimli gençlerin topluma katılımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 buçuk yıl önce başlatılan Fahri Öğrenci Projesi'nde ilk dönem tamamlandı. Bir vakıf üniversitesinde 4 ayı aşkın bir süre eğitim alan öğrenciler, projenin son gününde pasta yaptı. Eğitim süresince günlük tutarak izlenimlerini paylaşan öğrenciler, üniversitenin 3 bölümünde 4 derse katıldı. O öğrencilerden 22 yaşındaki Hacer Başeğmez'in günlüğünde yer alan "Okulda kek yaptık çok güzel oldu. Babam 'kekin mükemmel olmuş kızım' dedi. 'Üniversiteli kızım' diyor çok mutlu oluyorum. En çok istediğim üniversiteye gitmekti" ifadeleri ise okuyanları duygulandırdı.

TÜBİTAK'ın desteklediği Türkiye Down Sendromu Derneği ve İstinye Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Fahri Öğrenci Projesi'nde 9 down sendromlu öğrenci üniversite düzeyinde eğitim aldı. Bir dönem boyunca üniversitenin 3 bölümünde 4 dersten eğitim alan öğrencilere fahri öğrenci sertifikası verilecek. Bugün Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde son derse giren 4 öğrenci ardından mutfağa geçerek pasta yaptı. Pilot çalışmanın birçok üniversitenin farklı bölümlerinde hayata geçirilmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEDE DERSLERE TAM ZAMANLI KATILDI

Projeye ilişkin bilgi veren İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın, "Projeye 1 buçuk yıl kadar önce özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını yaygınlaştırmak amacıyla başladım. Türkiye Down Sendromu Derneği ile iletişime geçtim. Onlar da projeye destek olup, sıcak baktı. Projeyi geliştirmek için ekip olarak toplantılar gerçekleştirdik ve bugüne geldik. Down sendromlu gençler tam zamanlı öğrenci gibi üniversitemizde eğitim aldı. Onları kendi öğrencilerimizden ayırmadık, farklı bir eğitim programı düzenlemedik. Halihazırda devam eden derslerimize dahil oldular. Bir dönemi bitiriyoruz, proje çok başarılı şekilde yürüdü. Hiçbir sorun yaşamadık" dedi.

ÜNİVERSİTE HOCALARI VE ÖĞRENCİLERE DE FARKINDALIK EĞİTİM VERİLDİ

Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Koordinatörü Psikolog Mehmet Emin Mansurgüler ise "Proje atölye çalışması ile başladı. Özlem Hoca öğrencileriyle bizi bir araya getirdi. Gayet güzel geçti, böylece projeyi genişlettik. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim ve Aşçılık bölümlerinde 4 derse 9 down sendromlu öğrencimiz katılım sağladı. Öğrenciler bir dönem boyunca derslere düzenli geldi. Buna paralel olarak üniversitedeki öğretim üyeleri ve diğer öğrenciler down sendromu ve farklı gelişim gösteren bireylere yönelik eğitim aldı. Projenin sonunda bilinç düzeylerinin nasıl değiştiğine yönelik bilimsel bir çalışma da yapılacak. Bu bir pilot çalışmadır. İstiyoruz ki birçok üniversitede farklı bölümlerde down sendromlu öğrenciler, eğitime dahil olsun. Bunu sağlayabilmek için projenin sonunda çalıştay yapacağız. Böylece daha kapsayıcı bir üniversite ortamında engelli bireylerin dahil olma sürecine önayak oluruz diye hedefliyoruz" diye konuştu.

PROJE ÇOK KEYİFLİ GEÇTİ

Mansurgüler, "Projenin başında tabi ki kafamızda nasıl olacak diye soru işaretleri vardı ancak çok keyifli geçti. Kısa süre içerisinde takım olmayı başardılar. Birbirlerini desteklemeyi öğrendiler. Ayrıca down sendromlu arkadaşlarımız her günün sonunda günlük tutarak izlenimlerini ve öğrendiklerini yazdı" ifadelerini kullandı.

İstinye Üniversitesi Rektörü Dr. Erkan İbiş de projeyi çok önemsediklerini engelsiz üniversite belgelerinin olduğunu söyleyerek "Down sendromlu çocuklarımıza böyle bir eğitim vermekten mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen hocalarımızı kutluyorum. Çocukların yaşamlarını idame etmeleri bağlamında önemli bir kazanım sağlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER KONUŞTU

Eğitim alan öğrencilerden 26 yaşındaki Cenk Gezer ise "Eğitim güzel geçti, çalıştık. Kek yapmayı öğrendim. Arkadaşlarımla iyi anlaştım" diye konuştu.

22 yaşındaki Hacer Başeğmez de "Eğitim süper geçti. Çok güzel günlerim oldu. Pasta yapmayı öğrendim. Okulda arkadaşlar edindim, çok mutluyum. Bugün annem için pasta yaptım. Pastacı olup, dükkan açmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.