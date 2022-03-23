Down sendromlu gençler bir günlüğüne "asker" oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde down sendromlu gençlerin asker olma hayali, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimleriyle gerçek oldu.

"21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında, özel bir rehabilitasyon okulunu ziyaret eden Mehmetbeyoğlu'na, down sendromlu Deniz Korkmaz (15) ve Enes Batmaz (14) asker olmak istediklerini söyledi.

Mehmetbeyoğlu, gençlerin hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığıyla görüştü.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Korkmaz ve Batmaz, giydikleri askeri üniformasıyla 1 günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Asker olmak isteyen 2 öğrenciyle Jandarma Komutanlığında misafir olduklarını belirten Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Galip Küçükkaya, "21 Mart down sendromlular günü münasebetiyle Kaymakamımızın ziyaretinde asker olmak isteyen 2 kardeşimizle İlçe Jandarma Komutanlığında misafir olduk. İki kardeşimiz gönüllerince eğlendiler. Kaymakamımıza ve İlçe Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.