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Down sendromlu genç kızın doğum günü polisler tarafından kutlandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, annesi vefat eden Down sendromlu genç kız Pakize Tunç'un doğum gününü kutlamak için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Polisler, Tunç'un evine giderek birlikte pasta kesti ve genç kızı mutlu etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, Down sendromlu genç kız için doğum günü etkinliği düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, annesi vefat eden 18 yaşındaki Pakize Tunç'u evinde ziyaret etti.

Tunç'un doğum gününü kutlayan ekipler, birlikte pasta kesti.

Sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirten Tunç, polisleri çok sevdiğini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğum Günü Hatay Belen İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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