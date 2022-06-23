Down sendromlu genç için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da, 32 yaşına giren down sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Sakarya'da, 32 yaşına giren down sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda organize edilen kutlamaya, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
Çapoğlu'yla bir süre sohbet eden ve doğum gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra pasta kesti.???????
AA / Uğur Subaşı - Güncel