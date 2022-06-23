Down sendromlu genç için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı Sakarya'da, 32 yaşına giren down sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Sakarya'da, 32 yaşına giren down sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda organize edilen kutlamaya, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Çapoğlu'yla bir süre sohbet eden ve doğum gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra pasta kesti.??????? AA / Uğur Subaşı - Güncel Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Down sendromlu genç için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.