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Dörtyol'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde süren sağanak yağış akşam saatlerinde doluya dönüştü. İlçede cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Sağanak ve dolu sırasında trafikte zor anlar yaşandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede dünden bu yana süren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

Dörtyol-Payas kara yolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı ilçede yağış devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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