Dörtyol'da Amatör Balıkçıdan 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakalaması
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir amatör balıkçı, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada yaklaşık 20 kilogramlık bir çatalkuyruk balığı yakaladı. Oltasına takılan balığı tek başına çıkaramayan balıkçı, çevresindekilerden yardım istedi. Sahildeki bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Balığı kıyıya çeken balıkçı, bu büyüklükte bir balık yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, amatör balıkçı yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk yakaladı.
Serkan Avan, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.
Oltasına takılan balığı tek başına sudan çıkaramayan Avan, çevresindekilerden yardım istedi.
Sahildeki bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.