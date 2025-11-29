Dönmez: Türkiye'ye özgü bir yapay zeka yasası çıkarılabileceği kanaatindeyim

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 'Kamu-BİB 28 ve BİMY 32 Bütünleşik Etkinliği'nde konuşan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var ama biz de çok katı kurallar olmasını istemiyoruz. Türkiye'ye özgü bir model geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sektör, yürütme ve yasama birlikte çalışarak Türkiye'ye özgü bir yapay zeka yasası çıkarılabileceği kanaatindeyim" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya'da düzenlenen Kamu-BİB 28 ve BİMY 32 Bütünleşik Etkinliği başladı. Bu yıl 'Bilişimin Yeni Sınırları: Standartlar ve Sürdürülebilirlik' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve teknoloji ekosistemini bir araya getiriyor. 1995'ten bu yana kamunun dijital dönüşümüne yön veren Kamu-BİB ile bilgi işlem merkezi yöneticilerini ve BT profesyonellerini bir araya getiren BİMY dijital dönüşümün geleceğini belirleyecek politika, teknoloji ve standartların tartışılacağı Türkiye'nin en önemli platformlarından biri olacak.

2024 yılında 600'e yakın katılımcı ve 50'nin üzerinde kurum ile gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl daha geniş bir ulusal ve uluslararası katılımla sürdürülüyor. 4 gün sürecek etkinlikte, dijital dönüşümde bir sonraki aşama, kamu yatırımları ve sürdürülebilir altyapılar, yapay zeka ve veri stratejileri, Türkiye'nin 2030 vizyonu, siber güvenlik ve kurumsal BT altyapılarının geleceği gibi kritik başlıklar, kamu kurumlarının yöneticileri, CEO'lar, akademisyenler ve teknoloji liderleri tarafından ele alınacak.

Etkinliğin açılış törenine TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, STK temsilcileri ve katılımcı şirketlerin yetkilileri katıldı.

'UFUK AÇAN TOPLANTILARA TANIKLIK EDECEĞİZ'

Açılışta konuşan TBD Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, etkinlik hakkında bilgiler verdi. Altınsaat, "Bu iki günde panelistlerimiz ve konuşmacılarımızla dijital dönüşüm ve geleceğin teknolojilerine yönelik ufuk açan toplantılara tanıklık edeceğiz. Çalışma gruplarımız tarafından yapay zeka standartları konusunda hazırlanan raporumuz ile yapay zeka projeleri ile bilgi sahibi olacağız. Çevre, iklim ve sürdürebilirlik odağında hazırlanmış raporumuzla geleceğimize ilişkin değerli bilgiler elde edeceğiz. Bilişim sektörü, kamu, akademi, STK, özel sektör ile bu zirvede elimizden geleni yapacağız. 8 ay süren yoğun çalışmalar ve akademik yayın kalitesindeki raporlar nedeniyle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. TBD olarak ülkemizin tamamının, sektörümüzün dertleriyle dertlendiğimizi, çözüm için çalıştığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

'DEĞERLERİMİZİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN İÇERİSİNE KOYABİLMELİYİZ'

Yapay zekanın büyük ve köklü dönüşümlere sebep olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Bu durum bizleri kontrolsüzlük ve belirsizlikle karşı karşıya getiriyor. Kontrolün tek merkezde toplanması gibi bir risk beraberinde geliyor. Teknoloji dünyasının bu riskleri bertaraf edecek aklı ortaya koyması bir zorunluluk. Teknolojiden doğru ve verimli şekilde istifade edebilmek, risklere karşı dikkatli olmak için teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi bir ödev. Yapay zekanın neden olabileceği kültürel ön yargının önüne geçebilmek için kendi değerlerimizi teknoloji geliştirme süreçlerinin içerisine koyabilmeliyiz. Uluslararası iş birlikleri kurarak dünyada söz sahibi olabilmek bizim önemli bir sorumluluğumuz. Güçlü bir medeniyeti inşa etmek sorumluluğumuz var" diye konuştu.

'ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİNİ GÜNCELLİYORUZ'

Yapay zeka projelerini desteklediklerini belirten Coştu, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi de bu vizyonu hayata geçirmek için yürüttüğümüz bir vizyon. Teknoloji ekosistemimiz büyümeye devam ediyor. Ar-Ge'ye ayırdığımız 19 milyar doları aşarak milli gelirimiz içerisindeki oranı arttı. Yapay zeka devriminin şekillendirdiği yeni rekabet ortamında teknoloji ekosistemimizi daha öteye taşımalıyız. Yapay zeka alanında hızlanmamız lazım. Ulusal yapay zeka stratejisini güncelliyoruz. 2030'a kadar olan stratejimizi önümüzdeki günlerde devreye alacağız. Türkiye'de yapay zeka alanında yatırım seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. HIT-30 programımız kapsamında 3,5 milyarlık dolarlık bir destek bütçesi ayırdık."

'RAPOR HAZIR'

Teknolojinin birçok alanda hayatı değiştirdiğini söyleyen TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Yapay zekanın popüler olmasının faydaları olduğu kadar yan etkileri de var. Komisyonumuzda yerli ve yabancı 100'den fazla uzmanı dinledik. Bu teknoloji çok sıradan bir şey olmadığı için bu işin etik ve toplumsal etkileri ile ilgili çalışanlar da var. Bu kişileri de dinledik. Kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Taslak rapor hazır elimizde. Kısa sürede komisyon üyelerine dağıtacağız. Bu yıl Meclis Başkanlığına teslim edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ YAPAY ZEKA YASASI

Yasa tasarısı hazırlanırken yürütmenin de önerilerini alacaklarını söyleyen Dönmez, "Bu konuda ABD'nin, Avrupa Birliği'nin ve Çin'in uyguladığı 3 farklı yaklaşım var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var ama biz de çok katı kurallar olmasını istemiyoruz. Türkiye'ye özgü bir model geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sektör, yürütme ve yasama birlikte çalışarak Türkiye'ye özgü bir yapay zeka yasası çıkarılabileceği kanaatindeyim. Sektör, yasama ve yürütmenin kendisine bir yol gösterilmesini bekliyor. Biz etik ve hukuki riskleri boyutuyla dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

BİLİŞİM ADASI KIBRIS MOTTOSU

KKTC'nin ambargo altında olduğunu ancak buna rağmen Güney Kıbrıs ile bir rekabet içerisinde olduklarını söyleyen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ise şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs, KKTC'nin uluslararası platformlardaki bütün çalışmalarını sabote etmeye çalışıyor. Ekonomimiz de turizm ve eğitim üzerine kurulmuş durumda. KKTC için başka alternatif sektörler geliştirebilir miyiz diye düşündük. Türkiye Bilişim Derneği bana yeni ufuklar açtı. Bilişim Adası Kıbrıs diye bir motto geliştirdik. Güney Kıbrıs bilişim sektöründe yaptıkları atılımlarla, milli gelirlerinin yüzde 15'ine yakın gelir elde etmeye başladılar. 15 bin istihdam sağladılar. Ambargolarla en ufak ilgisi olmayan, son derece güvenli KKTC niçin bu sektörden pay almasın. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz KKTC olarak bilişim sektörünü ciddi bir alan olarak kabulleniyoruz. Türkiye'nin yapay zeka ile ilgili kanunları da çıkarmasını bekliyoruz."

Haber: Semih ERSÖZLER- kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA, -