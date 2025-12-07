Haberler

Trump'ın oğlu Ukrayna'nın Amerikan halkı için öncelik olmadığını savundu Açıklaması

Güncelleme:
Donald Trump Jr, ABD'nin Ukrayna meselelerini öncelikli görmediğini ve Çin ile rekabet ederken kendi ekonomik çıkarlarını önceleyeceğini belirtti. Katar'daki Doha Forumu'nda konuşan Trump Jr, Avrupa'ya da Ukrayna konusunda daha fazla sorumluluk alma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Amerikan halkının Ukrayna meselesini öncelikli görmediğini ve ABD'nin artık Ukrayna için "çek defterli bir aptal" olmadığını söyledi.

Trump, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Babası Trump'ın seçildiğinde 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağının söylendiğini belirten Trump Jr, babasının bunu yapmak yerine birçok yerde savaşları durdurmak için çalıştığını dile getirdi.

Trump Jr, ABD'nin önceliğinin ABD'de yatırım yapmak olduğunu vurgulayarak, bunu yaparken Çin ile değerli mineraller konusundaki rekabeti de bırakmayacaklarını vurguladı.

Gazze'de barış görüşmeleri sürecinde Katar'ın kendileriyle yaptığı işbirliğini öven Trump Jr, bu ülkenin kendi reklamını yapmak yerine müttefiklerine sahip çıktığını söyledi.

Trump Jr, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde yer alıp almayacağına dair bir soruya ise "Olabilir, babam dünya tarihinde en iyi inşaat danışmanı ancak ABD'de hiç kimse bunun sorumluluğunu tek başımıza almamızı istemez." diye konuştu.

Ukrayna konusunda bugüne kadar binlerce kişi ile bir araya geldiğini belirten Trump, "Sorduğum 100 binlerce kişiden hiç kimse Ukrayna'nın ilk 3 meselemizden biri olduğunu söylemedi, sadece 3'ü Ukrayna'nın ilk 10'umuzdaki meselelerden biri olduğunu söyledi." diye konuştu.

Trump Jr, Ukrayna'da barış istediklerini belirterek, Avrupa'yı da daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Ukrayna'daki yolsuzluklara da değinen Trump Jr, " ABD, eski günlerdeki gibi elinde çek defteri olan bir aptal olmayacak." diye konuştu.

Trump Jr, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonların şu an kendileri için daha öncelikli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
