Dolandırıcılık suçlamasıyla hapis yattı, öğretmenlikten atıldı, ailesi dağıldı; Yargıtay kararıyla umutlandı

ANTALYA'da, kredi için internetten bankaya başvuran beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat'ı (45) arayan dolandırıcılar, kredi notu yeterli olmadığı için hesabına para giriş çıkışı yapılacağını söyledi. Giriş-çıkışların ardından Eskişehir ve Kocaeli'de yaşayan 2 kişi, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Fırat'tan şikayetçi oldu. Eskişehir'deki davada ceza alıp 14 ay hapis yatan ve meslekten ihraç edilen Fırat, Kocaeli'deki davada beraat etti. Eskişehir'deki mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulduğunu söyleyen Fırat, "Mesleğimi, insanlara güvenimi kaybettim. Eşimden, çocuğumdan ayrıldım" dedi.

Antalya'da bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek için bankaya internetten başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Hesaba gönderilen para, Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

OKULA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan Fırat, dolandırıcı değil, mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, ayrıca bankayla da konuya ilişkin görüşme yaptığını söyledi. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ve bankaya yazı yazarak, Fırat'ın şikayetçi olduğuna dair belge olup olmadığı ile görüşme yapılıp yapılmadığını sordu. Ancak Emniyet Müdürlüğü, Fırat'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığı, banka ise görüşme yapılmadığına yönelik yazı gönderdi. Bunun üzerine Özgür Fırat suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan Fırat, bir süre sonra okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, cezaevine götürüldü.

AİLESİ DAĞILDI

Aldığı ceza nedeniyle öğretmenlikten de ihraç edilen Özgür Fırat, 14 ay cezaevinde kaldı. Bu süreçte boşanan, avukat masrafları nedeniyle anne ve babasına ait evi satmak zorunda kalan Fırat, zor günler yaşadı. Özgür Fırat ve avukatı, emniyetin mahkemeye 'yok' dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Halen taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.

EMNİYETİN 'YOK' DEDİĞİ EVRAK ÇIKTI

Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Özgür Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bunun üzerine mahkeme, Fırat'ın telefon arama kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini istedi. Bankanın 'görüşme yapılmamıştır' cevabının aksine HTS kayıtlarında bankayla Özgür Fırat arasında olayın yaşandığı gün 11 görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fırat'ın beraatına karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Eskişehir'de aynı suçla açılan ve cezaevine girmesine neden olan davadaki kararı onanan Özgür Fırat, Yargıtay'a başvurdu. Adalet Bakanlığı'nın ilettiği dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında aynı suçlarla açılan davalardan beraat eden Fırat'a verilen cezanın kanun yararına bozulmasını istedi. Dosyayla ilgili görüşen Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine' dair verdiği kararı bozup, yeniden yargılamanın yolunu açtı. Fırat daha önce beraat ettiği suçlamadan, tekrar beraat edip öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.

Yargıtay'ın verdiği kararla çok mutlu olduğunu söyleyen Özgür Fırat, "7 yıl oldu bu olay yaşanalı. Yargıtay kanun yararına bozma ile yeniden yargılama kararı verdi. Ortaya yeniden deliller çıktığı için mahkumiyetin bozulduğunu belirtmişler. Hemen sicil kaydımı temizleyip görevime dönebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundum. 7 yıldır öğretmenlik görevimi yapamıyorum. Öğretmenliğe dönebilmek için mahkemenin vereceği kararı bekliyorum" dedi.

'MESLEĞİMİ ÇOK ÖZLEDİM'

Bu süreçte yanında olan herkese teşekkür eden Fırat, "Üzerimdeki leke silinmiş oldu. Benim gibi birçok mağdur var. Dosyamın örnek olacağını düşünüyorum. 7 yılda hayatımda çok şey değişti. Annem ve babamın çalışıp alabildiği evimizi avukat masrafları nedeniyle kaybettik. Mesleğimi, insanlara güvenimi, her şeyi kaybettim. Eşimden, çocuğumdan ayrıldım. Bir insanın başına daha ne gelebilir? Hayatımda karakol yüzü görmemişken, okula giderken bir anda kendimi cezaevinde buldum. Hakim, savcı görmeden cezaevine girdim, hakim, savcı görmeden cezaevinden çıktım" diye konuştu.

Öğretmenliğe döneceği günü iple çektiğini söyleyen Özgür Fırat, "9 yaşında spora başladım, öğretmen olarak başarı belgelerim var. Bu süreçte taksicilik yaparak geçimimi sağladım. Ailemin desteğiyle bu zamana geldim. Göreve Muş'ta başlamıştım. Aynı o heyecanı yaşıyorum şu an. Öğrencilerimi, öğretmen arkadaşlarımı, mesleğimi çok özledim. Onlara kavuşmayı çok istiyorum" dedi.