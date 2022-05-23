DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Haberler

SURİYE üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Şırnak, Mardin, Tunceli ve Bingöl'de görüş mesafesi azaldı, kentleri toz bulutları kapladı.

Toz taşınımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Şırnak, Tunceli, Bingöl'ün Karlıova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesin düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kentlerde araçların ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplanırken, hava kalitesinin de düşmesiyle uzmanlar özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Şırnak'ın sınıra yakın ilçelerinde etkili olan toz taşınımıyla Cudi ve Gabar dağları görülmez hale geldi.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin etrafındaki dağlar görülmez hale geldi. Valilik solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanların tozdan etkilenmemeleri için kapı ile pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel