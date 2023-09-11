DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA İLK DERS ZİLİ ÇALDI

DOĞU ve Güneydoğu'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı.

Şırnak ve Silopi ilçesi ile Mardin ve Bingöl'de, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için 4-8 Eylül'de verilen uyum eğitimlerinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Yeni eğitim öğretim yılında ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı. Şırnak'ta 6 bin 643 derslikte 7 bin 750 öğretmen ve 167 bin 470 öğrenci, ders başı yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programı, Orgeneral Edip Başer İlk Okulu'nda düzenlendi. Programa Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Milli Eğitim Müdürü İzzetin Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, kentte 167 bin 470 öğrencinin ders başı yaptığını belirterek, 'Yeni bir heyecan ile 2023-2024 eğitim öğretim yılına giriyoruz. Ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da okullarımız öğrencilerimiz ile şenlendi. Okul bahçeleri ve derslikler çocuklarımızın neşeleri ile doluştu. Bugün Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 715 okul ve kurumumuzda 6 bin 643 derslikte 7 bin 750 öğretmenimiz ve 167 bin 470 öğrencimizle örgün eğitime devam eden öğrencilerimiz ile ders başı yapmış bulunmaktayız. Akademik açıdan başarılı, sorumluluk bilincine sahip, milli ve manevi değerlerle donanmış öğrenciler yetiştirme gayreti içinde olacağız. İlimizin her köşesinde öğretmenlerimizin azami gayreti ile eğitim öğretim çıtamız çok daha yukarılara çıkacaktır" dedi.

Vali Cevdet Atay ise, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından 4'üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere karanfil verdi. Şiir ve koro dinletisinden sonra program sona erdi. Vali Atay ve beraberindekiler sınıflara girerek öğrencilere başarılar diledi.

SİLOPİ'DE ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİLER

Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Kaymakam Cihat Koç, yeni eğitim öğretim yılında Gazipaşa İlkokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Koç'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve ilçe protokolü de eşlik etti. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Koç, öğrencilerle ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti. Okul müdürü ve öğretmenlerden okul hakkında bilgi alan Kaymakam Koç, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

MARDİN'DE HORONLU 'İLKÖĞRETİM HAFTASI'

Mardin'de yeni ders yılında bin 204 okulda 241 bin 660 öğrenci, ders başı yaptı. Kentte 2 milyon 213 bin 269 ücretsiz ders kitabı, öğrencilere dağıtıldı. Yeni ders yılı için, Selahaddin Eyyubi İlköğretim Okulu'nda açılış programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu. Programda öğrenciler, horon ve yöresel halk oyunları gösterisi düzenledi. Öğrencilerin performansı, izleyenlerden tam not aldı. Konuşma ve gösterilerin ardından ilk ders zili çalındı ve protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar ise, azim ve sebatla eğitim hizmetleri verebilmenin çabası içerisinde olduklarını ifade ederek, 'Geleceğimiz daha da aydınlık olsun diye, bütün yatırımımızı ve çabalarımızı eğitim üzerine inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bugünlerde daha fazla çalışma, daha fazla sebat, daha fazla azimle eğitim hizmetleri verebilmek için çabalarımızı sürdürmekteyiz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimiz, velilerimiz bizim ortağımızlar. Onlar olmadan bu yolda ilerlememiz mümkün değildir. Sözlerime çok uzun eğitimle ilgili hususlarda aktarmak istemiyorum, ama şunu biliyoruz. Eğitim olmadan bizim ilerlememiz mümkün değildirö diye konuştu.

BİNGÖL'DE 388 OKULDA, 55 BİN 840 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Bingöl'de 388 okulda 55 bin 840 öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı için, Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda açılış programı düzenlendi. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Usta, sınıfları ziyaret ederek minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Ustan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, 'Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu heyecan ve coşkuyla yaşıyoruz. Uzun bir tatil döneminden sonra öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle ve sınıflarımızla okullarımızda buluşmayı nasip eden Rabbimize şükrediyoruz. Bu manzarayı hakikaten özlemiştik. Her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim öğretim yılı, bilgi ve teknolojiyle donatılmış nitelikli insan gücüyle büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler büyük idealleri olan bir milletiz. Adalet ve merhametle yoğrulmuş bir medeniyetin takipçileriyiz. Bu nedenle, hedeflerimize ulaşma yolunda insanımızın eğitimini, ufkunu, bilgi ve birikimini öncelikli mesele olarak görüyoruzö dedi.(DHA)