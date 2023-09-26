Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili programları düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak ve Düzce'deki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid dinlendi, dualar edildi.