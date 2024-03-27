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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da kent merkezinde dün etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte cami bahçelerindeki şadırvanlarda, cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç camlarının buzla kaplandığı kentte çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

Şenkaya ilçesindeki karla kaplı ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentin yüksek noktalarında kar ve tipi etkisini sürdürürken sarıçam ormanları beyaza büründü.

Ağrı

Ağrı'da da dün etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Yüksek kesimdeki noktaların karla kaplandığı kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

Kar yağışıyla yüksek rakımdaki birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.

İl genelinde hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Beyaza bürünen doğada yiyecek arayan bir tilki Selim ilçesi yakınlarında görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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