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Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlar hakkında uyarıda bulundu. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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