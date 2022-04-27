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Doğa'nın sesi minikler için sahne alıyor

Bültenler - Güncel
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Doğa'nın sesi minikler için sahne alıyor

Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu (ALBET) tarafından hazırlanan "Doğa'nın Sesi" isimli oyun minik seyircisi için sahne almaya hazırlanıyor.

Çocuklara doğa bilincini kazandırmayı amaçlayan oyun Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15.00'te sahnelenecek. 7-12 yaş grubuna hitap eden oyunu minik tiyatroseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

ALBET kurslarında ilk defa eğitim gören çocukların sahneleyeceği oyunun kadrosunda; Ali Kayra Taşyıldız, Ateş Uçan, Toprak Uçan, Aybüke Özgül, Bade Naz Aksu, Belçim Alpşen, Beren Ekmen, Burak Hamza Merkit, Burak Parlak, Derya Yağlı, Ece Hafızoğlu, Ela Naz Karaman, Ela Taşçı, Elçim Akkurt, Eylül Merve Topal, Hallaç Mansur Sarıdaş, Hilal Ece İmal, Irmak Koşugen, Mustafa Seviş, Muhammed Salih Özer, Muhammet Enes Karabulut,

Neva Küçük, Özlem Coşkun, Reyyan Kumsal Şengül, Sidelya Gülcemal, Simay Gündüz, Tuana Pelister, Tuana Saraç, Yaren Gökkaya, Zehra Akgün, Zeynep Mutlu, Zeynep Reyyan İnci, Zilan Koçak, Selim İnan yer alıyor.

Oyunun Konusu

Doğanın önemini konu alan oyun; Doğayı seven bir çocuğun ormanda gezintiye çıktığında kitabını okurken uyuya kalması ve rüyasını anlatıyor. Çocuk, rüyasında kendisini ormanı kurtaran çoban çocuk olarak görüyor. Ormanda en yaşlı ağacın dile gelmesi ile beraber köklerinin de duygularını aktardığını yansıtıyor. Çoban çocuk bir sürü hayvan dostlar ediniyor. Ormanı yok edecek insanlarla karşılaşıyor ve onları kararlarından vazgeçirmek için oduncu ile birlik oluyor. Hayvanlar da onlara eşlik ediyor. Ormanı, öğütler vererek kurtarıyorlar.

Bültenler / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, oyunlar, Tüpraş, Çocuk, Güncel, Haberler

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