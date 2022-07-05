Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya: Yabancı gibi görüldüm

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde oy alamayan Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Namık Kaya, Dodurga seçmeni olmadığını söyleyerek, "Dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga'da oy kullanamazdım. O yüzden orada benim oyum yok. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm" dedi.

Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga'nın belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi. AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise seçimde oyların yüzde 87'sini alarak kazandı. DSP adayı Namık Kaya da oy alamadı.

DSP'nin seçim yolculuğunda zayıf kalmadığını dile getiren Kaya, "Güzel bir yarış oldu. Diğer adaylarımız da katıldılar. Türkiye Değişim Partisi adayı, Memleket Partisi adayı, Deva Partisi'nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm. Dodurga'nın sorunlarına en iyi çözümle giden aday bendim. Kazanan arkadaşımıza başarılar dileriz. Ben tekrar Dodurga'ya gideceğim. Zaman zaman orada olacağım. Oradaki halkla tekrar görüşeceğim. Dodurgalı değilim; ama Çankırılıyım dolayısıyla Çankırı'nın her yerindeki siyaset beni ilgilendiriyor. 3 defa Çankırı milletvekili adayı olarak seçime katıldım, Çankırı belediye başkanı adayı olarak katıldım. Çankırı'yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım" dedi.